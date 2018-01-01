Динамо - Копенгаген: видео онлайн трансляция пресс-конференции Михайличенко

Алексей Михайличенко ответит на вопросы журналистов накануне матча Лиги Европы.

Алексей Михайличенко ФК Динамо Киев

В четверг, 24-го октября, киевское Динамо примет Копенгаген в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Накануне поединка главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко проведет пресс-конференцию на тренировочной базе команды в Конча-Заспе. Также на вопросы журналистов ответит один из игроков Динамо.

Смотрите видео онлайн трансляции пресс-конференции Михайличенко, которая начнется 23-го октября в 16:30 по киевскому времени:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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