Все самое главное о предстоящем поединке Динамо в Лиги Европы читайте на нашем сайте.

В четверг, 24-го октября, состоятся матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на своем поле сыграет с датским Копенгагеном.

Динамо - Копенгаген

Лига Европы, 3-й тур, Группа В

Киев, стадион НСК Олимпийский

24-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Халил Мелер (Турция)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

В рамках третьего тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится с самым серьезным соперником, претендующим на первое место - датским Копенгагеном. Чемпионы национального первенства неплохо стартовали в Лиге Европы - в первом туре они минимально обыграли Лугано (1:0), а во втором сыграли вничью с Мальме (1:1).

Киевляне в первом туре победили на своем поле Мальме (1:0), а во втором туре на выезде сыграли вничью с Лугано (0:0). Таким образом, Динамо и Копенгаген лидируют в турнирной таблице группы В, имея в своем активе по 4 очка.

Динамо - Копенгаген: анонс матча ФК Динамо Киев

Что касается текущего выступления команд в национальных первенствах, то ситуация Динамо в УПЛ значительно улучшилась - в минувшем туре киевляне на своем поле минимально обыграли Александрию (1:0) и теперь занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея 23 очка в своем активе и уступая 10 пунктов лидирующему Шахтеру.

Копенгаген, несмотря на свою победу над Эсбьергом (3:1) в крайнем поединке чемпионата Дании, на данный момент проигрывает в борьбе за чемпионство - после 13-ти туров у чемпиона страны в активе 28 баллов и они уступают 4 очка лидирующему Митьюлланду.

Динамо - Копенгаген: анонс матча ФК Динамо Киев

В прошлом Динамо и Копенгаген никогда между собой не встречались, однако у команд есть опыт игры с клубами страны-соперника. Так, киевляне выиграли 9 из 14 предыдущих еврокубковых матчей с датскими командами, в том числе 4 из 7 домашних.

Копенгаген же провел четыре встречи с клубами из чемпионата Украины - Днепром и Ворсклой, и не проиграл ни разу - датчане дважды победили на своем поле и дважды сыграли вничью на выезде.

Динамо

Динамо - Копенгаген: анонс матча ФК Динамо Киев

В лазарете киевского клуба по-прежнему находится защитник Никита Бурда, который перенес операцию на травмированном колене. Продолжает свое восстановление и Миккель Дуэлунд, у которого случился рецидив травмы. Он уже вернулся в общую группу, но к предстоящему поединку не готовился. Его возвращение возможно уже к 4-му туру группового этапа ЛЕ против того же Копенгагена, который пройдет 7-го ноября в Дании.

Еще одна важная потеря для Динамо - голкипер Денис Бойко, которому сделали операцию по удалению грыжи. Помимо него в лазарете “бело-синих“ находится Тамаш Кадар.

Таким образом, у Михайличенко практически нет иного выхода, как использовать Шабанова и Попова, у которого не так много опыта, но отличные физические данные. В средней линии у наставника единственная проблема в том, чтобы выбрать действительно сильнейших на данный момент и правильно распределить среди них роли. Примерно то же самое обстоит и с атакой, но здесь выбор “наконечника“ практически очевиден.

Копенгаген

Динамо - Копенгаген: анонс матча fck.dk

Как и Динамо, Копенгаген в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы. В плей-офф команда выходила лишь дважды. В последний раз это было в сезоне 2017/18, когда на стадии 1/16 финала датчане уступили Атлетико (1:4 дома, 0:1 в гостях). В прошлом розыгрыше Копенгаген набрал пять очков и финишировал в квартете на последнем месте.

Что касается кадровых проблем, то в лазарете находятся Николай Бойлесен, Йонас Уинд, Роберт Мудражия, Даме Ндойе и Карло Хольсе. В Киев отравилось 20 футболистов, в их числе и голкипер Стен Грютебуст, который пропустил месяц из-за травмы.

Копенгаген, вероятнее всего, сделает ставку на оборону, которая у датчан довольно-таки надежная, и будет ловить соперника на контратаках. Понимая важность матча нв Киеве, любящие атаковать “львы“, вероятнее всего, оставят это умение для домашнего матча.

Ориентировочные составы

Динамо - Копенгаген: анонс матча ФК Динамо Киев

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Вербич - Родригес

Копенгаген: Йонссон - Варела, Папаяннопулос, Бьелланд, Бенгтссон - Нельссон, Фальк, Зека, Фишер - Бендтнер, Сантос.

Не сыграют: Бурда, Дуэлунд, Кадар, Бойко - Бойлесен, Уинд, Мудражия, Ндойе, Хольсе

Арбитр

Главным арбитром матча Лугано - Динамо будет турецкий арбитр Халил Мелер. Рефери в своей профессиональной карьере уже 8 раз работал на матчах Лиги Европы, а всего под эгидой УЕФА обслужил 25 поединков.

Кстати, один раз Мелер судил поединок Копенгагена против ЦСКА София в рамках отборочного Лиги Европы. Произошло это 16-го августа 2018-го года.

Боковыми судьями будут работать Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан. Место четвертого арбитра займет Арда Кардешлер.

Прогноз

По мнению букмекеров, явным фаворитом в предстоящем поединке являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1.94, в то время как триумф гостей оценили в 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

Киевляне набрали форму и начали показывать результат во внутреннем чемпионате, но и Копенгаген демонстрирует хорошую форму. Прогноз нашей редакции - 2:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.