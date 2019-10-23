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Александрия не может вылететь во Францию

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Украинский клуб остается в аэропорту Борисполь.
Александрия
Александрия
ФК Александрия

Александрия не может отправиться во Францию на матч с Сент-Этьеном в рамках третьего тура Лиги Европы.

Как сообщается на официальной странице Александрии в Twitter, что рейс команды задерживается на четыре часа из-за сильного тумана в аэропорту Борисполь.

Напомним, что матч Сент-Этьен состоится завтра, 24-го октября. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступно онлайн трансляция поединка. Также поединок будет транслировать Футбол 2.

Вашему внимание прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы, футбол
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