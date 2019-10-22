Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

На поединке Слован - Вулверхэмптон будут работать судьи из Украины.

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Слованом и Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Боковыми судьями выступят Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Судейский наблюдатель - Зоран Петрович (Сербия).

Матч Слован - Вулверхэмптон состоится в четверг, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени.