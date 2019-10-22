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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

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На поединке Слован - Вулверхэмптон будут работать судьи из Украины.
Евгений Арановский
Евгений Арановский
pfcstal.com

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между Слованом и Вулверхэмптоном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Боковыми судьями выступят Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр - Виталий Романов. Судейский наблюдатель - Зоран Петрович (Сербия).

Матч Слован - Вулверхэмптон состоится в четверг, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Слован, Вулверхэмптон, Лига Европы, Евгений Арановский
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Комментариев (1)
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крымчанин  (аноним)  22.10.2019, 22:44
Оценка:  0
крымчанин
40 сенаторов --- ХОЗЯЕВ рабов хохлятских написали письмо ....
Укропия ---- террористическая зона!!!
а "Азов" -- нацистское подразделение!!!!
Х()ХЛЫ ---- ЭТО ПОЗОР СЛАВЯНСКОГО МИРА !!!!
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