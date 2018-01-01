Буяльский: Мы можем достичь положительного результата с Копенгагеном за счет командной игры

Полузащитник отметил помощь Беньямина Вербича в подготовке к матчу Лиги Европы.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“После возвращения со сборной мы почти неделю тренировались все вместе и провели матч против Александрии, поэтому, думаю, все находятся в хорошем тонусе и физической форме. После матча чемпионата Украины мы начали непосредственную подготовку к еврокубковой игре с Копенгагеном.

Она обычная, как всегда на подобные матчи, без кардинальных изменений. Настраивались, разбирали игру соперника. Тренер подсказал нам, какие сильные и слабые стороны у Копенгагена. На тренировках наигрывали различные комбинации.

Знаем, что Копенгаген сильный оппонент. Хорошо готовы физически, удачно ведут борьбу за верховые мячи. Поэтому, думаю, нам стоит опустить мяч вниз и играть именно через низовые передачи.

Интересовались ли мнением Беньямина Вербича, который в свое время выступал за этот коллектив на протяжении двух с половиной лет? Он пока рассказал нам еще не все секреты, но, уверен, ближе к началу игры, когда будет известен состав соперника, он это сделает, поделится своими знаниями и подскажет нашим ребятам какие-то моменты. Собственно, еще лучше это знает тренерский штаб.

Мы можем достичь положительных результатов за счет командной игры. Мы играем дома, поэтому с первых минут должны показать, что являемся хозяевами поля. Надеюсь, поддержка трибун будет хорошей, и перед своими болельщиками мы покажем достойную игру. Нужно всей командой атаковать, а также всем вместе слаженно действовать в обороне. Будет замечательно, если удастся забить быстрый мяч – это всегда помогает команде и дает дополнительную уверенность. Поэтому, будем стараться забить как можно быстрее и сыграть “на ноль“ в обороне.

Хотелось бы достичь большего, чем ничья. Например, против Лугано было тяжело играть - команда хорошо защищалась. Они играли дома, и мы ожидали, что они будут больше атаковать и раскрываться, а они, наоборот, больше играли от обороны, которую нам было сложно проходить“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, матч Динамо - Копенгаген состоится в четверг, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что поединок обслужат турецкие судьи.