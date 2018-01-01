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Буяльский: Мы можем достичь положительного результата с Копенгагеном за счет командной игры

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Полузащитник отметил помощь Беньямина Вербича в подготовке к матчу Лиги Европы.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

“После возвращения со сборной мы почти неделю тренировались все вместе и провели матч против Александрии, поэтому, думаю, все находятся в хорошем тонусе и физической форме. После матча чемпионата Украины мы начали непосредственную подготовку к еврокубковой игре с Копенгагеном.

Она обычная, как всегда на подобные матчи, без кардинальных изменений. Настраивались, разбирали игру соперника. Тренер подсказал нам, какие сильные и слабые стороны у Копенгагена. На тренировках наигрывали различные комбинации.

Знаем, что Копенгаген сильный оппонент. Хорошо готовы физически, удачно ведут борьбу за верховые мячи. Поэтому, думаю, нам стоит опустить мяч вниз и играть именно через низовые передачи.

Интересовались ли мнением Беньямина Вербича, который в свое время выступал за этот коллектив на протяжении двух с половиной лет? Он пока рассказал нам еще не все секреты, но, уверен, ближе к началу игры, когда будет известен состав соперника, он это сделает, поделится своими знаниями и подскажет нашим ребятам какие-то моменты. Собственно, еще лучше это знает тренерский штаб.

Мы можем достичь положительных результатов за счет командной игры. Мы играем дома, поэтому с первых минут должны показать, что являемся хозяевами поля. Надеюсь, поддержка трибун будет хорошей, и перед своими болельщиками мы покажем достойную игру. Нужно всей командой атаковать, а также всем вместе слаженно действовать в обороне. Будет замечательно, если удастся забить быстрый мяч – это всегда помогает команде и дает дополнительную уверенность. Поэтому, будем стараться забить как можно быстрее и сыграть “на ноль“ в обороне.

Хотелось бы достичь большего, чем ничья. Например, против Лугано было тяжело играть - команда хорошо защищалась. Они играли дома, и мы ожидали, что они будут больше атаковать и раскрываться, а они, наоборот, больше играли от обороны, которую нам было сложно проходить“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, матч Динамо - Копенгаген состоится в четверг, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что поединок обслужат турецкие судьи.

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Теги: футбол, Лига Европы, Виталий Буяльский, Динамо, Копенгаген
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