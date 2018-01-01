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ЦСКА - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы

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Московский ЦСКА примет Ференцварош в рамках группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА - Ференцварош: где смотреть матч ЛЧ
ЦСКА - Ференцварош: где смотреть матч ЛЧ
Getty Images

В четверг, 24-го октября, московский ЦСКА примет Ференцварош в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Москве на Арена ЦСКА в 19:55 по киевскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Вольфсбург в прямом эфире? Данный поединок в прямом эфире покажут телеканалы Матч ТВ (Россия) и Беларусь 5 (Беларусь).

После двух туров Ференцварош и ЦСКА занимают 3-е и 4-е места соответственно в турнирной таблице группы Н. Подопечные Реброва за два тура набрали только 1 балл, а московский клуб потерпел 2 поражения и имеет 0 набранных очков.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: ЦСКА, ЦСКА Москва, Ференцварош, Лига Европы, где смотреть
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