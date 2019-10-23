Гент - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

Гент примет Вольфсбург в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Узнай, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В четверг, 24-го октября, бельгийский Гент примет Вольфсбург в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Генте на арене Гент Стэдиум в 19:55 по киевскому времени.

Где смотреть матч Гент - Вольфсбург в прямом эфире? В Украине эту встречу покажет телеканал Футбол 1.

После двух туров Гент и Вольфсбург лидируют в турнирной таблице группы I, имея в своем активе по 4 очка. Обе команды в первых двух турах один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

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