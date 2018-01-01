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Селтик - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы

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Селтик примет Лацио в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Узнай, где смотреть это противостояние в прямом эфире.
Селтик - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы
Селтик - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы
Getty Images

В четверг, 24-го октября, шотландский Селтик примет Лацио в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Глазго на арене Селтик Парк в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Селтик - Лацио в прямом эфире? В Украине эту встречу покажет телеканал Футбол 1. Кроме того, трансляцию будет вести канал Матч! Футбол 2 (Россия) и TVPlay Sports (Австрия).

После двух туров Селтик возглавляет турнирную таблицу группы Е. Шотландцы один матч выиграли и один поединок сыграли вничью, набрав 4 балла. Римляне имеют в своем активе 3 балла и находятся на третьей строчке (1 победа и 1 поражение).

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Селтик, Лацио, Лига Европы, где смотреть, футбол
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