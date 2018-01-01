Гент - Вольфсбург: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Гент примет Вольфсбург в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В четверг, 24-го октября, бельгийский Гент примет Вольфсбург в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Генте на арене Гент Стэдиум в 19:55 по киевскому времени.

После двух туров Гент и Вольфсбург лидируют в турнирной таблице группы I, имея в своем активе по 4 очка. Обе команды в первых двух турах один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в предстоящем поединке у гостей поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Вольфсбурга с коэффициентом 2.48, в то время как триумф хозяев поля оценили в 2.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожего мнения придерживаются и аналитики из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 2.70, а на подопечных гостей - 2.45. Ничью здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Гента - 2.87, победа Вольфсбурга - 2.30, ничья - 3.50.