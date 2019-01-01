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Селтик - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Селтик примет Лацио в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Селтик - Лацио: прогноз букмекеров
Селтик - Лацио: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 24-го октября, шотландский Селтик примет Лацио в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Глазго на арене Селтик Парк в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров Селтик возглавляет турнирную таблицу группы Е. Шотландцы один матч выиграли и один поединок сыграли вничью, набрав 4 балла. Римляне имеют в своем активе 3 балла и находятся на третьей строчке (1 победа и 1 поражение).

По мнению букмекеров, оба клуба имеют равные шансы на победу. Так, в компании Parimatch установили коэффициент на триумф обоих клубов 2.65. Ничью здесь оценили в 3.55.

Аналитики из William Hill небольшое преимущество отдают хозяевам поля, установив коэффициент на их победу 2.55, а на триумф гостей - 2.60. Ничью здесь оценили в 3.50.

Схожие котировки установили и специалисты из bet365: победа Селтика - 2.50, победа Лацио - 2.62, ничья - 3.50.

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Теги: Селтик, Лацио, Лига Европы, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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