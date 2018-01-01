ЦСКА - Ференцварош: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Московский ЦСКА примет Ференцварош в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита данного противостояния.

В четверг, 24-го октября, московский ЦСКА примет Ференцварош в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Москве на Арена ЦСКА в 19:55 по киевскому времени.

После двух туров Ференцварош и ЦСКА занимают 3-е и 4-е места соответственно в турнирной таблице группы Н. Подопечные Реброва за два тура набрали только 1 балл, а московский клуб потерпел 2 поражения и имеет 0 набранных очков.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в предстоящем поединке являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу московского клуба с коэффициентом 1.51, в то время как триумф гостей оценили в 6.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.50.

Схожего мнения придерживаются и аналитики из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.50, а на подопечных Реброва - 6.00. Ничью здесь оценили в 4.33.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа ЦСКА - 1.50, победа Ференцвароша - 6.00, ничья - 4.33.