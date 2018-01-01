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Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

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Сент-Этьен сыграет с Александрией в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч ЛЕ
Сент-Этьен - Александрия: где смотреть матч ЛЕ
ФК Александрия

В четверг, 24-го октября, французский Сент-Этьен примет украинскую Александрию н в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Сент-Этьене на стадионе Жоффруа Гишар.

Где смотреть матч Сент-Этьен - Александрия в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 2.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Александрия, которая начнется 24-го октября в 19:55 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

Стоит сказать, что поединок Сент-Этьен - Александрия обслужит норвежская бригада арбитров.

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Теги: Сент-Этьен, Александрия, где смотреть, Лига Европы, футбол
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