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Динамо - Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы

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Динамо сыграет с Копенгагеном в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где смотреть данный поединок в прямом эфире.
Динамо - Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Копенгаген: где смотреть матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

В четверг, 24-го октября, киевское Динамо примет Копенгаген в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

Где смотреть матч Динамо - Копенгаген в прямом эфире? В Украине трансляцию встречи будет вести телеканал Футбол 2. Кроме того, показывать противостояние будет канал Матч! Футбол 3 (Россия).

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Копенгаген, которая начнется 24-го октября в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на это противостояние.

Стоит сказать, что поединок Динамо - Копенгаген обслужит турецкая бригада арбитров.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Копенгаген, Лига Европы, где смотреть, футбол
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