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Стало известно, кто рассудит матч Александрии в Лиге Европы

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Украинская команда на выезде сыграет против Сент-Этьенна.
Эспен Эскос
Эспен Эскос
www.fotball.no

На матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Сент-Этьенн - Александрия будет работать норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Ему будут помогать Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Четвертый рефери - Рохит Сагги.

Матч Сент-Этьенн - Александрия состоится в четверг, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Александрия бесплатно повезет своих фанатов на матч ЛЕ во Франции.

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Теги: футбол, Александрия, Сент-Этьенн, Лига Европы
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