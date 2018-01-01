Стало известно, кто рассудит матч Александрии в Лиге Европы

Украинская команда на выезде сыграет против Сент-Этьенна.

На матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Сент-Этьенн - Александрия будет работать норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Ему будут помогать Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Четвертый рефери - Рохит Сагги.

Матч Сент-Этьенн - Александрия состоится в четверг, 24-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Александрия бесплатно повезет своих фанатов на матч ЛЕ во Франции.