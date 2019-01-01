Матч Динамо - Копенгаген обслужат турецкие арбитры

На поединке Лиги Европы будут работать турецкие судьи.

Турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умутом Мелером обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Копенгагеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Боковыми судьями выступят Джевдет Комурчоглу и Экрем Кан. Четвертным арбитром будет Арда Кардешле.

Матч Динамо - Копенгаген состоится в четверг, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени.