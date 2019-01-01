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Матч Динамо - Копенгаген обслужат турецкие арбитры

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На поединке Лиги Европы будут работать турецкие судьи.
Халил Умут Мелер
Халил Умут Мелер
www.hurriyet.com.tr

Турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умутом Мелером обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Копенгагеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Боковыми судьями выступят Джевдет Комурчоглу и Экрем Кан. Четвертным арбитром будет Арда Кардешле. 

Матч Динамо - Копенгаген состоится в четверг, 24-го октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Копенгаген
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