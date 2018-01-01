Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия бесплатно повезет своих фанатов на матч ЛЕ во Франции

Комментариев: 0
Клуб отправит в Сент-Этьен бесплатный автобус.
Игроки Александрии
Игроки Александрии
ФК Александрия

Руководство Александрии организует для болельщиков клуба бесплатный автобус на матч Лиги Европы с Сент-Этьеном. Об этом сообщает пресс-служба “горожан“.

Выезд из Александрии состоится 22 октября, возвращение - 27 октября. Во время поездок будет две ночевки - в Страсбурге и Кракове. 

Однако есть несколько нюансов. Ночевку, билет на матч и экскурсии фанаты должны будут оплатить самостоятельно. Из обязательств - 200 евро и биометрический паспорт.

Напомним, поединок третьего тура группы І между Сент-Этьеном и Александрией состоится 24 октября в 19:55.

Поделись:
Теги: Александрия, Лига Европы, Сент-Этьен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь