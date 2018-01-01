Александрия бесплатно повезет своих фанатов на матч ЛЕ во Франции

Клуб отправит в Сент-Этьен бесплатный автобус.

Руководство Александрии организует для болельщиков клуба бесплатный автобус на матч Лиги Европы с Сент-Этьеном. Об этом сообщает пресс-служба “горожан“.

Выезд из Александрии состоится 22 октября, возвращение - 27 октября. Во время поездок будет две ночевки - в Страсбурге и Кракове.

Однако есть несколько нюансов. Ночевку, билет на матч и экскурсии фанаты должны будут оплатить самостоятельно. Из обязательств - 200 евро и биометрический паспорт.

Напомним, поединок третьего тура группы І между Сент-Этьеном и Александрией состоится 24 октября в 19:55.