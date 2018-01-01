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Дуэлунд: Я надеюсь, что смогу сыграть в выездном матче с Копенгагеном

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Игрок столичного клуба хочет скорее вернуться на поле.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал, когда сможет выйти на поле.

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“Мы работаем над тем, чтобы я смог сыграть в выездном матче с Копенгагеном. Это вполне возможно.

Но я не хочу называть точную дату своего возвращения, потому что я делал это уже неоднократно, а в итоге только разочаровывался.

Я хотел бы сыграть в этом матче, это не выглядит не реальным, но давайте посмотрим, как будут проходить тренировки с командой“, - приводит слова Дуэлунда Tipsbladet.

Напомним, в декабре 2018 года Миккелю Дуэлунду делали операцию на ноге.

Он пропустил длительный отрезок времени, однако летом в очередной раз получил травму.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо Киев
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