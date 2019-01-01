УЕФА может наказать соперников Динамо по Лиге Европы

На Мальме и Копенгаген открыли дисциплинарное дело.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу второго тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Копенгаген (1:1), сообщает официальный сайт организации.

Клубам предъявляются претензии по использованию болельщиками пиротехники, бросания предметов на футбольное поле, а также применение запрещенной символики.

Дело рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА на заседании 21-го ноября.

Отметим, что Мальме и Копенгаген являются соперниками киевского Динамо по группе в Лиге Европы.

Следующий матч в Лиге Европы Копенгаген проведет 24-го октября на выезде против Динамо, а Мальме сыграет против Лугано дома.

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