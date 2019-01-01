Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА может наказать соперников Динамо по Лиге Европы

Комментариев: 0
На Мальме и Копенгаген открыли дисциплинарное дело.
Болельщики Мальме
Болельщики Мальме
Getty Images

УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу второго тура группового этапа Лиги Европы Мальме - Копенгаген (1:1), сообщает официальный сайт организации.

Клубам предъявляются претензии по использованию болельщиками пиротехники, бросания предметов на футбольное поле, а также применение запрещенной символики.

Дело рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА на заседании 21-го ноября.

Отметим, что Мальме и Копенгаген являются соперниками киевского Динамо по группе в Лиге Европы.

Следующий матч в Лиге Европы Копенгаген проведет 24-го октября на выезде против Динамо, а Мальме сыграет против Лугано дома.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Лиги Европы.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Мальме, Копенгаген, УЕФА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь