Миколенко: Обидно, что не удалось добыть три очка в матче с Лугано

Украинский футболист отметил, что его команда всегда настроена только на победу.

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал ничью с Лугано (0:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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“В первом тайме мы допустили много ошибок, из-за чего было много контратак на наши ворота. Во втором тайме добавили в точности передач, пытались вскрыть оборону соперника, но, как видите, не сложилось.

Мы потеряли два очка, поскольку мы всегда играем на максимуме и настроены только на победу.

Удивил ли Лугано? Нет, мы готовились к этой команде, знали, что они закрываются. Но забить так и не удалось. Не думаю, что результат повлияет на нашу уверенность. Но обидно, не получили три очка“, - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

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