Эмери: Озил не играл против Стандарда, потому что другие игроки заслужили больше

Испанский специалист рассказал о причине отсутствия футболиста.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Месута Озила в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против Стандарда (4:0).

“Каждый раз я выбираю лучших игроков для участия в матчах и лучших игроков для команды, чтобы они играли и помогали нам.

“Если я решил, что Озила нет в команде, это потому, что я думаю, что другой игрок заслуживает этого больше, чем он“, - цитирует Эмери BT Sport.

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Ранее Эмери оценил важность молодых игроков для Арсенала.