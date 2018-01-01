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Эмери: Озил не играл против Стандарда, потому что другие игроки заслужили больше

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Испанский специалист рассказал о причине отсутствия футболиста.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Месута Озила в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против Стандарда (4:0).

“Каждый раз я выбираю лучших игроков для участия в матчах и лучших игроков для команды, чтобы они играли и помогали нам.

“Если я решил, что Озила нет в команде, это потому, что я думаю, что другой игрок заслуживает этого больше, чем он“, - цитирует Эмери BT Sport.

Смотрите также видео голов и обзор матча Арсенал - Стандард.

Ранее Эмери оценил важность молодых игроков для Арсенала.

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Теги: футбол, Арсенал, Лига Европы, Стандард, Месут Озил
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