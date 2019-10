Гент не может покинуть Львов из-за крушения самолета около аэропорта

После матча второго тура группового этапа Лиги Европы между Гентом и Александрией бельгийский клуб должен был вылететь на родину, однако во львовском аэропорту были отменены все рейсы.

Дело в том, что утром 4-го октября вблизи взлетных полос аэропорта потерпел крушение легкомоторный грузовой самолет АН-12. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека, еще трое получили серьезные травмы.

KAA Gent en Europese verplaatsingen... Geen goeie match dit seizoen. We zitten voorlopig vast in Lviv omdat een kleiner vliegtuig crashte net voor de landing in Lviv. https://t.co/vWpPgULrAr… #olegnt