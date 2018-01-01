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Гент не может покинуть Львов из-за крушения самолета около аэропорта

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Бельгийский клуб застрял во Львове на неопределенный срок.
Гент не может покинут Львов после матча с Александрией
Гент не может покинут Львов после матча с Александрией
kaagent.be

После матча второго тура группового этапа Лиги Европы между Гентом и Александрией бельгийский клуб должен был вылететь на родину, однако во львовском аэропорту были отменены все рейсы.

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Дело в том, что утром 4-го октября вблизи взлетных полос аэропорта потерпел крушение легкомоторный грузовой самолет АН-12. В результате авиакатастрофы погибло 4 человека, еще трое получили серьезные травмы.

Напомним, матч Александрия - Гент завершился вничью - 1:1. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Гент, Александрия, Лига Европы, футбол, вне игры, трагедия, Львов, авиакатастрофа
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