Кирилл Ковалец: Гент - хорошая европейская команда

Украинский футболист доволен результатом игры.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец подвел итоги матча с Гентом во втором туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

“Мы знали, что это хорошая европейская команда. Разбирали ее. Почувствовали европейский футбол с Вольфсбургом, здесь присмотрелись немного. Потом выровняли игру.

У Гента фактурные футболисты, у них силовой футбол. Но мы с этим справились и показали, что нет ничего страшного“, - сказал Ковалец в программе Футбол NEWS.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Александрия - Гент.