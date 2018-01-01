Кирилл Ковалец: Гент - хорошая европейская команда
Украинский футболист доволен результатом игры.
Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец подвел итоги матча с Гентом во втором туре группового этапа Лиги Европы (1:1).
“Мы знали, что это хорошая европейская команда. Разбирали ее. Почувствовали европейский футбол с Вольфсбургом, здесь присмотрелись немного. Потом выровняли игру.
У Гента фактурные футболисты, у них силовой футбол. Но мы с этим справились и показали, что нет ничего страшного“, - сказал Ковалец в программе Футбол NEWS.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Александрия - Гент.
Полная версия правил