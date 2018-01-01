Ничья с таким противником, как Динамо - достижение: Обзор швейцарских СМИ о матче ЛЕ

Что писали в швейцарской прессе о результате матча Лугано - Динамо.

В четверг, 3-го октября, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы Лугано на своем поле сыграл в нулевую ничью с киевским Динамо.

Вашему вниманию обзор швейцарских СМИ об этом противостоянии:

La Regione

“Перекладина помешала Лугано. “Бьянконери“ не сумели прервать свою безвыигрышную серию даже в Европе. Безусловно, ничья с таким соперником, как Динамо - это достижение, но все равно результат вызывает разочарование, если вспомнить о двух попаданиях в перекладину.

По игре Лугано заслужил большего. Недостаточно только создавать моменты, нужно уметь их реализовывать. Если ты не попадаешь по воротам, то, может и не проиграешь, как в матче с Динамо, но и выиграть не сможешь“, - написал корреспондент издания Себастьяно Сорелли.

SDA

“Лугано заработал первое очко в Лиге Европы, дав отпор фаворитам из Украины. Подопечные Фабио Челестини очень хорошо провели первый тайм. Гораздо лучше, чем они демонстрировали во внутреннем чемпионате. Но гости чувствовали себя гораздо увереннее с каждой минутой игры.

После перерыва третья команда УПЛ почти не давала Лугано перевести дух, но они были весьма неточны в реализации своих моментов. Перед финальным свистком “бьянконери“ были близки к победе, но не срослось. Безвыигрышная серия продолжается“, - подводит итог национальное швейцарское агентство новостей.

Corriere del Ticino

“Смелый, но неудачливый Лугано, сыграл в ничью (0:0) с киевским Динамо. Такой результат позволяет команде с оптимизмом смотреть в будущее, хотя, безусловно, не все было идеально: Ловрич, Вечей и Яо заметно нервничали.

В целом тактика Челестини сработала: высокие скорости, тактическое мастерство игроков, взаимная подстраховка. Впервые за долгое время Лугано не боялось своего более именитого соперника. Не хватило лишь забитого гола, впрочем, как и всегда.

Киевляне в первом тайме особенно не запомнились в атаках, за исключением удара Сидорчука перед перерывом. Конечно, от фаворита группы ждали большего. Гости даже не извлекли выгоду из игрового преимущества во втором тайме, а в конце едва не пропустили. Лугано немного не повезло“, - подводит итог региональная швейцарская газета.

Sport.ch

“Лугано на практически пустых трибунах в Сант-Галлене сумел справиться с фаворитом группы. Номинальные хозяева неплохо начали поединок, не задумываясь о статусе и преимуществе соперника. После перерыва активнее были гости, но у них было много брака в завершении атак.

Таким образом, Лугано получает одно очко, на который до начала поединка болельщики даже и не надеялись. При этом, два удара в каркас ворот оставили грустные воспоминания о том, что клуб мог выиграть“, - написали на популярном сайте.

Blick

“Лугано сыграл в нулевую ничью на глазах 1 281 зрителя. Увы, “бьянконери“ не повезло в матче с Динамо. Лугано считался аутсайдером в поединке, но команда показала отличную игру и создала более острые моменты, чем соперник. Правда, так и не смогла забить.

Гостям нужно радоваться, что за три минуты до конца матча Марич попал в перекладину. Да и Карлиньос в начале встречи тоже угодил в каркас. Несмотря на то, что киевляне владели преимуществом во втором тайме, Лугано больше заслужил победить“, - написали обозреватели Марко Медер и Маурицио Урех.

Вашему вниманию также реакция соцсетей на результат матча Лугано - Динамо.

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