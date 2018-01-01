Ни один из украинских футболистов не попал в символическую сборную Лиги Европы

По итогам второго тура группового этапа еврокубкового турнира УЕФА назвал лучших игроков на своих позициях.

В четверг, 3-го октября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых официальный сайт УЕФА представил символическую сборную.

К сожалению, места игрокам киевского Динамо или Александрии в списке лучших не нашлось.

Вратарь: Пламен Илиев (Лудогорец).

Защитники: Эван Н'Дика (Айнтрахт), Боли Болинголи (Селтик), Киран Тирни (Арсенал), Рафаэл Форстер (Лудогорец).

Полузащитники: Мохамед Эльюнусси (Селтик), Дани Кинтана (Карабах), Бруну Фернандеш (Спортинг), Габриэл Мартинелли (Арсенал).

Нападающие: Дониэлл Мален (ПСВ), Умар Садик (Партизан).

Все результаты второго тура ЛЕ можно посмотреть здесь.