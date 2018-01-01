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Прикол дня: Игрок МЮ вышел на матч против АЗ с ребенком, который выше него

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Забавный эпизод произошел в Нидерландах во время матча между АЗ и Манчестер Юнайтед.
Дэниел Джеймс
Дэниел Джеймс
Getty Images

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы нидерландский АЗ Алкмаар на своем поле принимал английский Манчестер Юнайтед.

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Поединок завершился в нулевую ничью, однако все же запомнился забавным эпизодом. Игрок “красных дьяволов“ Дэниел Джеймс вышел на поле с мальчиком, который на фоне его выглядит гигантом, хотя вингер далеко не самый маленький футболист, его рост - 170 сантиметров.

Для сравнения - Лоренцо Инсинье вырос на 163 сантиметра, а Бернард - 162.

Отметим также, что Манчестер Юнайтед впервые в своей истории выступлений в ЛЕ не нанес ни единого удара в створ ворот.

Ранее главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал исход данного поединка.

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Теги: Дэниел Джеймс, Манчестер Юнайтед, АЗ Алкмаар, АЗ, АЗ Алкмар, Лига Европы, футбол
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