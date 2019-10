Прикол дня: Игрок МЮ вышел на матч против АЗ с ребенком, который выше него

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы нидерландский АЗ Алкмаар на своем поле принимал английский Манчестер Юнайтед.

Читай также: Экс-игрок сборной Англии: Это самый слабый МЮ за последние десятилетия

Поединок завершился в нулевую ничью, однако все же запомнился забавным эпизодом. Игрок “красных дьяволов“ Дэниел Джеймс вышел на поле с мальчиком, который на фоне его выглядит гигантом, хотя вингер далеко не самый маленький футболист, его рост - 170 сантиметров.

Для сравнения - Лоренцо Инсинье вырос на 163 сантиметра, а Бернард - 162.

They really gave 5'6“ Daniel James the tallest mascot ☠️ pic.twitter.com/4FUFw45Dsc