Динамо выдает бледную игру: реакция соцсетей на ничью киевлян в матче против Лугано
Киевское Динамо на выезде добыло одно очко в рамках группового этапа Лиги Европы, сыграв в нулевую ничью со швейцарским Лугано.
Вашему вниманию самые интересные комментарии в соцсетях об исходе данного поединка:
Вся игра Динамо - забросы в штрафную— Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.
пользы 0
продолжаем дальше забрасывать
и так без конца
Не розумію критики. Динамо на виїзді зіграло на рівні Манчестер Юнайтед.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 октября 2019 г.
“Динамо“ видає бліду гру і нічию у матчі з “Лугано“ #followback #новини— Свідок Пакращення (@peresichnyi) 3 октября 2019 г.
Ну не центральний нападник Родрігес! Ну може досить хлопця мучити!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 3 октября 2019 г.
https://t.co/aT77vma0Mc— Artem Frankov (@frankov11) 3 октября 2019 г.
А ведь был такой простой способ обыграть это Лугано... Вах, как абыдно!
Буяльському и Миколенку нужно срочно куда-то ехать в футбол— Петриченко (@brat_pp) 3 октября 2019 г.
“Спасибо“ Динамо за рейтинговые очки в таблице коэффициентов #футбол #Динамо #ДинамоКиїв— Anton Andrianov (@Foto_AndrUA) 4 октября 2019 г.
Ні гри, ні перспективи - це про гру Динамо #fcdk #EuropaLeague— Лютий ахтунг (@sergsagan) 3 октября 2019 г.
Просыпаешься, думаешь.— Т-72Б (@Jugoboss_Tito) 4 октября 2019 г.
-бля, я ж Динамо-Лугано не досмотрел.
Смотришь счет- 0:0.
Кого на этот раз поставим на место тренера?
Динамо черговий позор!але у профутболі незабутьте розхвалити гру Динамо.— Тарас Том (@Trubataras) 3 октября 2019 г.
Жахлива гра Динамо проти аутсайдера чемпіонату Швейцарії. Зберегли очко (с)— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 3 октября 2019 г.
ПОЗОРИЩЕ и куда вы дальше претесь!!!! Лугано – Динамо 0:0. Неоднозначные нули https://t.co/9WfT47iFFA— Nikolay Mysienko (@NMysienko) 4 октября 2019 г.
Лугано-Динамо 0:0— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.
При перевазі в класі не вистачило бажання і технічного рівня виграти матч. В ЛЄ все по плану.
Матч тижня в неділю - Колос потрібно обігрувати.
5-й матч поспіль на 0! Тепер з реалізацією попрацювати👌
#Ontour Матч Ліги Європи— dynamo_ontour (@DynamoOntour) 3 октября 2019 г.
Лугано 0-0 Динамо Київ
До зустрічі у неділю на Оболонь-Арені.
Ми з тобою завжди
Наш Славетний Клуб! pic.twitter.com/b4Gmfd3Vfx
Уже Лига Европы это сложно для Динамо. Через год мы подобному результату радоваться будем. Осваиваем новые уровни дна)— Maksim Seleznev (@seleznyovcom) 3 октября 2019 г.
Нужно поблагодарить команду за то, что не проиграли этому гранду дворового футбола.— Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.
не знаю что за стрим я смотрел, но англомовньій комментатор разочаровано притапливал за динамо и грустно вспоминал за то как михайличенко играл в свое время и какие трофеи динамо когда-то брало— Пан Скіки Можна (@skotzkyi) 3 октября 2019 г.
подходящее сопровождение безусловно
мальчики из динамо я ведь знаю что вы молодцы и хорошо играете НО КАКОГО ХУЯ ПОЗВОЛЬТЕ СПРОСИТЬ ВЫ ПРОИГРАЛИ ЛУГАНО В СУХУЮ БЛЯТЬ— оливка в отпуске (@neolivka) 3 октября 2019 г.
У самой левой команды ЛЕ сегодня праздник - ничья с Динамо. Оставить одного Цыганкова, остальных в АТО во главе с Суркисом Это нужно было специально стараться, чтобы довести великий клуб до такого состояния— Олег (@ukr_bel_oleg) 3 октября 2019 г.
Не програли і то слава богу. Який жиж у нас беззубий футбол, калічі паралічні..— Misanthrope (@Romodanovsky) 3 октября 2019 г.
По такій грі Жерсон заважає. Бєсєдін/Соль?— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.
Після матчу Олександрії очікував більшого від Динамо— файний курвознавець (@her_na_lnr) 3 октября 2019 г.
Матчі ФК Лугано, які бачив по ТВ:— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.
2001. Лугано-Шахтар 2:1
2019. Лугано-Динамо 0:0
Типично донная игра Динамо, стабильность это главное— Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.
бабуню, а це в Вас що таке дивне - рідке та нежирне?— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 3 октября 2019 г.
а це, онучку, нічия Динамо з Лугано 🤗
ГГ... @DynamoKyiv такє Динамо... 86 хвилина матчу - пропускає контратаку і тільки поперечина рятує від голу...— Dmytro Doianov (@DDoianov) 3 октября 2019 г.
ГГ... @DynamoKyiv такє Динамо... 86 хвилина матчу - пропускає контратаку і тільки поперечина рятує від голу...— Dmytro Doianov (@DDoianov) 3 октября 2019 г.
Є невеличкі проблеми в команді— Петриченко (@brat_pp) 3 октября 2019 г.
Ігорь і Григорій Суркіси
А кто то реально говорил о том, что Динамо начинает играть в футбол ))0— Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.
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