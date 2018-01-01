Динамо выдает бледную игру: реакция соцсетей на ничью киевлян в матче против Лугано

Мы собрали самые лучшие комментарии в социальных сетях о матче Лиги Европы между Динамо и Лугано.

Киевское Динамо на выезде добыло одно очко в рамках группового этапа Лиги Европы, сыграв в нулевую ничью со швейцарским Лугано.

Вашему вниманию самые интересные комментарии в соцсетях об исходе данного поединка:

Вся игра Динамо - забросы в штрафную

пользы 0

продолжаем дальше забрасывать

и так без конца — Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.

Не розумію критики. Динамо на виїзді зіграло на рівні Манчестер Юнайтед. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 октября 2019 г.

“Динамо“ видає бліду гру і нічию у матчі з “Лугано“ #followback #новини — Свідок Пакращення (@peresichnyi) 3 октября 2019 г.

Ну не центральний нападник Родрігес! Ну може досить хлопця мучити! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 3 октября 2019 г.

https://t.co/aT77vma0Mc



А ведь был такой простой способ обыграть это Лугано... Вах, как абыдно! — Artem Frankov (@frankov11) 3 октября 2019 г.

Буяльському и Миколенку нужно срочно куда-то ехать в футбол — Петриченко (@brat_pp) 3 октября 2019 г.

Просыпаешься, думаешь.

-бля, я ж Динамо-Лугано не досмотрел.



Смотришь счет- 0:0.



Кого на этот раз поставим на место тренера? — Т-72Б (@Jugoboss_Tito) 4 октября 2019 г.

Динамо черговий позор!але у профутболі незабутьте розхвалити гру Динамо. — Тарас Том (@Trubataras) 3 октября 2019 г.

Жахлива гра Динамо проти аутсайдера чемпіонату Швейцарії. Зберегли очко (с) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 3 октября 2019 г.

ПОЗОРИЩЕ и куда вы дальше претесь!!!! Лугано – Динамо 0:0. Неоднозначные нули https://t.co/9WfT47iFFA — Nikolay Mysienko (@NMysienko) 4 октября 2019 г.

Лугано-Динамо 0:0



При перевазі в класі не вистачило бажання і технічного рівня виграти матч. В ЛЄ все по плану.



Матч тижня в неділю - Колос потрібно обігрувати.



5-й матч поспіль на 0! Тепер з реалізацією попрацювати👌 — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.

#Ontour Матч Ліги Європи

Лугано 0-0 Динамо Київ

До зустрічі у неділю на Оболонь-Арені.

Ми з тобою завжди

Наш Славетний Клуб! pic.twitter.com/b4Gmfd3Vfx — dynamo_ontour (@DynamoOntour) 3 октября 2019 г.

Уже Лига Европы это сложно для Динамо. Через год мы подобному результату радоваться будем. Осваиваем новые уровни дна) — Maksim Seleznev (@seleznyovcom) 3 октября 2019 г.

Нужно поблагодарить команду за то, что не проиграли этому гранду дворового футбола. — Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.

не знаю что за стрим я смотрел, но англомовньій комментатор разочаровано притапливал за динамо и грустно вспоминал за то как михайличенко играл в свое время и какие трофеи динамо когда-то брало



подходящее сопровождение безусловно — Пан Скіки Можна (@skotzkyi) 3 октября 2019 г.

мальчики из динамо я ведь знаю что вы молодцы и хорошо играете НО КАКОГО ХУЯ ПОЗВОЛЬТЕ СПРОСИТЬ ВЫ ПРОИГРАЛИ ЛУГАНО В СУХУЮ БЛЯТЬ — оливка в отпуске (@neolivka) 3 октября 2019 г.

У самой левой команды ЛЕ сегодня праздник - ничья с Динамо. Оставить одного Цыганкова, остальных в АТО во главе с Суркисом Это нужно было специально стараться, чтобы довести великий клуб до такого состояния — Олег (@ukr_bel_oleg) 3 октября 2019 г.

Не програли і то слава богу. Який жиж у нас беззубий футбол, калічі паралічні.. — Misanthrope (@Romodanovsky) 3 октября 2019 г.

По такій грі Жерсон заважає. Бєсєдін/Соль? — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.

Після матчу Олександрії очікував більшого від Динамо — файний курвознавець (@her_na_lnr) 3 октября 2019 г.

Матчі ФК Лугано, які бачив по ТВ:



2001. Лугано-Шахтар 2:1

2019. Лугано-Динамо 0:0 — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 октября 2019 г.

Типично донная игра Динамо, стабильность это главное — Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.

бабуню, а це в Вас що таке дивне - рідке та нежирне?

а це, онучку, нічия Динамо з Лугано 🤗 — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 3 октября 2019 г.

ГГ... @DynamoKyiv такє Динамо... 86 хвилина матчу - пропускає контратаку і тільки поперечина рятує від голу... — Dmytro Doianov (@DDoianov) 3 октября 2019 г.

ГГ... @DynamoKyiv такє Динамо... 86 хвилина матчу - пропускає контратаку і тільки поперечина рятує від голу... — Dmytro Doianov (@DDoianov) 3 октября 2019 г.

Є невеличкі проблеми в команді

Ігорь і Григорій Суркіси — Петриченко (@brat_pp) 3 октября 2019 г.

А кто то реально говорил о том, что Динамо начинает играть в футбол ))0 — Andrey (@Cheschevoy) 3 октября 2019 г.

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