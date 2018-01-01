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Динамо выдает бледную игру: реакция соцсетей на ничью киевлян в матче против Лугано

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Мы собрали самые лучшие комментарии в социальных сетях о матче Лиги Европы между Динамо и Лугано.
Лугано - Динамо: реакция соцсетей
Лугано - Динамо: реакция соцсетей
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на выезде добыло одно очко в рамках группового этапа Лиги Европы, сыграв в нулевую ничью со швейцарским Лугано.

Вашему вниманию самые интересные комментарии в соцсетях об исходе данного поединка:

Смотрите также обзор матча Лугано - Динамо.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Лугано, Лига Европы, реакция соцсетей, футбол
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