Сульшер: Я сыт по горло разговорами о пенальти

Главный тренер МЮ похвалил соперника.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча c АЗ (0:0) во втором туре Лиги Европы.

“Набрали очко на выезде против хорошего противника. Тяжелый соперник, очень сложное поле. Недавно АЗ выиграл 3:0 у Фейеноорда. Мы сделали много изменений, я доволен.

Конечно, игра должна была обернуться победой. Я сыт по горло разговорами о пенальти, которые нам должны были дать - в матче с Арсеналом в понедельник и сейчас. Это пенальти в 100 случаях из 100, нельзя ошибиться.

К сожалению, мы не получили пенальти, так что нет смысла жаловаться, я не люблю это делать.

Однако наступит момент, когда эти решения обернутся в нашу пользу“, - цитирует слова Сульшера Manchester Evening News.

Отметим, что экс-игрок МЮ назвал эту команду - самой слабой за последние десятилетия.