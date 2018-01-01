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Сульшер: Я сыт по горло разговорами о пенальти

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Главный тренер МЮ похвалил соперника.
Сульшер
Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча c АЗ (0:0) во втором туре Лиги Европы.

“Набрали очко на выезде против хорошего противника. Тяжелый соперник, очень сложное поле. Недавно АЗ выиграл 3:0 у Фейеноорда. Мы сделали много изменений, я доволен.

Конечно, игра должна была обернуться победой. Я сыт по горло разговорами о пенальти, которые нам должны были дать - в матче с Арсеналом в понедельник и сейчас. Это пенальти в 100 случаях из 100, нельзя ошибиться.

К сожалению, мы не получили пенальти, так что нет смысла жаловаться, я не люблю это делать. 

Однако наступит момент, когда эти решения обернутся в нашу пользу“, - цитирует слова Сульшера Manchester Evening News.

Отметим, что экс-игрок МЮ назвал эту команду - самой слабой за последние десятилетия. 

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтел, АЗ Алкмар, Лига Европы
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