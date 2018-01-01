Ференцварош - Лудогорец 0:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Болгарский Лудогорец на выезде крупно обыграл венгерский Ференцварош, забив три безответных гола в ворота соперника. Дублем в этом поединке отметился экс-защитник Рафаэль Форстер.
Примечательно, что подопечные Реброва с 43-й минуты встречи играли в большинстве, но это не спасло команду он крупного поражения на собственном поле.
Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош - Лудогорец:
Ференцварош - Лудогорец 0:3
Голы: Лукоки, 1, Форстер, 40, 64.
Ференцварош: Дибус - Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Хайстер - Сигер (Сигневич, 73), Харатин - Зубков (Варга, 80), Исаэль, Нгуен - Боли (Шкварка, 73).
Лудогорец: Илиев - Сисиньо (Икоко, 69), Григоре, Форстер, Недялков - Андрианантенаина, Баджи - Лукоки (Горальски, 57), Марселиньо (Моци, 46), Вандерсон - Кешеру.
Предупреждения: Хайстер - Григоре, Лукоки.
Удаление: Григоре, 43.
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