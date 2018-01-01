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Ференцварош - Лудогорец 0:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Подопечные Сергея Реброва крупно проиграли на своем поле.

Ференцварош - Лудогорец: видео голов
Ференцварош - Лудогорец: видео голов
fradi.hu

Болгарский Лудогорец на выезде крупно обыграл венгерский Ференцварош, забив три безответных гола в ворота соперника. Дублем в этом поединке отметился экс-защитник Рафаэль Форстер.

Примечательно, что подопечные Реброва с 43-й минуты встречи играли в большинстве, но это не спасло команду он крупного поражения на собственном поле.

Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош - Лудогорец:

Ференцварош - Лудогорец 0:3
Голы: Лукоки, 1, Форстер, 40, 64.

Ференцварош: Дибус - Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Хайстер - Сигер (Сигневич, 73), Харатин - Зубков (Варга, 80), Исаэль, Нгуен - Боли (Шкварка, 73).

Лудогорец: Илиев - Сисиньо (Икоко, 69), Григоре, Форстер, Недялков - Андрианантенаина, Баджи - Лукоки (Горальски, 57), Марселиньо (Моци, 46), Вандерсон - Кешеру.

Предупреждения: Хайстер - Григоре, Лукоки.

Удаление: Григоре, 43.

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Теги: Лудогорец, Ференцварош, Лига Европы, футбол, видео голов, обзор матча
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