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Тренер Гента: Я ожидал игры против сильного соперника

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Йесс Торуп ожидал большего от Александрии.
Йесс Торуп
Йесс Торуп
Getty Images

Главный тренер бельгийского Гента Йесс Торуп подвел итоги ничейного матча в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы против Александрии (1:1).

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“Я ожидал игры против сильного соперника. Мы хорошо проявили себя в первом тайме, но потом Александрия перехватила инициативу. Возможно, мы были слишком самоуверенными в своих силах.

Александрия - очень сильная команда. Но, если честно, она не смогла меня удивить. Мы знали, что этот клуб будет играть именно так, а не иначе“, - сказал Торуп на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что видео голов и обзор матча доступен на наше сайте

Напомним, что для Александрии это были первые очки в Лиги Европы.

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Теги: Йесс Торуп, Гент, Александрия, Лига Европы
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