Эмери: Мы должны давать шансы молодым игрокам

Главный тренер "пушкарей" рассказал про важность молодых игроков.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы со Стандардом (4:0).

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“Набрать 6 очков после двух матчей действительно важно. Прекрасно, когда игроки выкладываются по максимуму.

Команда сделала много хорошего, но необходимо все проанализировать, чтобы в будущем совершенствовать игру. Например, мы можем лучше держать мяч и создавать больше моментов, но игроки устали после матча в понедельник, так что они отлично сыграли.

Фантастическая победа. Мы должны давать шансы молодым игрокам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за Арсенал на самых высоких уровнях“, - цитирует слова Эмери BT Sport.

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