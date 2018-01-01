Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эмери: Мы должны давать шансы молодым игрокам

Комментариев: 0
Главный тренер "пушкарей" рассказал про важность молодых игроков.
Эмери
Эмери
Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы со Стандардом (4:0).

Читай также: Эмери: Лига Европы - это не только титул, но и прямой путь в Лигу чемпионов

“Набрать 6 очков после двух матчей действительно важно. Прекрасно, когда игроки выкладываются по максимуму.

Команда сделала много хорошего, но необходимо все проанализировать, чтобы в будущем совершенствовать игру. Например, мы можем лучше держать мяч и создавать больше моментов, но игроки устали после матча в понедельник, так что они отлично сыграли.

Фантастическая победа. Мы должны давать шансы молодым игрокам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за Арсенал на самых высоких уровнях“, - цитирует слова Эмери BT Sport. 

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Унаи Эмери, Арсенал Лондон, Стандард, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь