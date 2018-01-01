Михайличенко: В атаке не показали того, что можем

Главный тренер Динамо прокомментировал игру киевского клуба.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко подвел итог ничейного матча с Лугано (0:0) в рамках второго тура Лиги Европы.

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“Мне кажется, мы скорее потеряли два очка. К сожалению, в атаке не показали всего того, что могли. Видимо, на это есть определенные причины: на мой взгляд, сегодня было много брака, причем в простых ситуациях, и немного не хватило сил.

На мой взгляд, в атаке не хватало качества: подготовленных передач, завершение, ударов. В первом тайме мы слишком много пытались играть через центр, где наделали массу ошибок, которые приводили к контратак соперника.

Я потому и говорю, что не хватило сил, потому что от этого зависит правильность принятого решения в том или ином моменте. А то, что команда старалась двигаться и играть до конца в свой футбол - это очевидно.

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Во втором тайме мы почти все время повели на половине поля соперника, но этого мало, нужно больше угрожать, создавать моментов, чтобы их реализовать.

Лугано? Нас ничего не удивило. У них вышли два новых футболиста, но принципы игры соперника нам были известны - они всегда были сильны на стандартах. Все было прогнозируемо.

Для любой команды еврокубок - это нечто особенное. В чемпионате всех и все знаешь, а европейские матчи отличаются по своему накалу, рисунком игры“, - приводит слова Михайличенка официальный сайт Динамо.

Отметим, что доступен видео обзор поединка на нашем сайте.