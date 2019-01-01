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Арсенал - Стандарт 4:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Пушкари" уверенно одолели бельгийцев.

Арсенал - Стандард
Арсенал - Стандард
Getty Images

Во второму туре группового этапа Лиги Европы встречались Арсенал - Стандард. Лондонская команда смогла крупно обыграть соперника, забив 4 безответных мяча.

Смотрите видео обзор матча Арсенал - Стандард:

Арсенал - Стандард 4:0

Голы: Мартинелли, 13, 16, Уиллок, 22, Себальос, 57

Арсенал: Мартинес, Холдинг, Мустафи, Тирни, Мэйтленд-Найлз (Пепе, 66), Уиллок (Гендузи, 74), Себальос, Нелсон (Обамеянг, 79), Торрейра, Мартинелли, Бельерин

Стандард: Милинкович-Савич, Войвода, Лайфис, Ванхойсден, Гавори, Бастьен, Мпоку, Лестьенн (Амалла, 80), Цимирот, Больевич (Карсела-Гонсалес, 58), Эмон (Авенатти, 73)

Предупреждения: Мпоку, Бельерин, Войвода. 

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Теги: Арсенал, Стандард, Лига Европы
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