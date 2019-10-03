Буяльский: Были моменты - не забили

Украинский футболист посетовал на то, что соперник только и делал, что отбивался.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал ничейный результат в матче с Лугано (0:0).

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“Не на все 100% довольны результатом, но мы контролировали игру во втором тайме - это было очевидно.

Сложно было взломать оборону, когда команда обороняется десять человек и выбивает мяч вперед.

И даже сложно на контратаке словить, ибо все в обороне. Были моменты - не забили. Будем решать задачи в следующих матчах.

В принципе, знали, что когда мы будем их прессинговать, то они в одно касание будут выбивать мяч.

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Так получалось, что они выбивали и хорошие моменты были. Во втором тайме были коррективы, и фактически таких моментов больше не было“, - сказал Буяльский в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что на нашем сайте доступен видео обзор матча Лиги Европы.

Напомним, что другая украинская команда впервые в своей истории завоевала очки в Лиге Европы.