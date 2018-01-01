Михайличенко: Играли на победу, но не хватило силенок

Наставник киевского клуба прокомментировал исход поединка в рамках Лиги Европы.

В четверг, 3-го октября, Динамо сыграло вничью с Лугано во втором раунде группового этапа Лиги Европы. Главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко подвел итоги этого поединка.

“Нормальная игра для Лиги Европы, играли на победу, но, к сожалению, наверное, не хватило силенок, потому что чересчур много брака было. Те опасные моменты, которые были у соперника, они в основном были после стандартов, хотя их было мало, но мы не очень внимательно сыграли.

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Но в принципе то, что сыграли в обороне на ноль - это очень хорошо, но в атаке не хватило разнообразия. Бойко получил на разминке травму, ничего страшного не произошло.

Я думаю, что вряд ли Лугано навязал игру, но мы знали, что это команда с характером и это прекрасно видно. Повторюсь, что на мой взгляд мы сегодня сыграли не так, как могли бы.

Я думаю, что 99% команд, у которых моментов намного больше, чем реализации, поэтому здесь простой выход - над этим нужно работать. Почему выпустил Гармаша и Де Пену так поздно? Это мое решение“, - сказал Михайличенко в комментарии телеканалу Футбол 1.

Вашему вниманию также видео обзор матча Лугано - Динамо.