Соперники Динамо по группе в Лиге Европы сыграли вничью

Параллельный поединок группы В также завершился вничью.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы соперники киевского Динамо по группе В датский Копенгаген и шведский Мальме не сумели определить победителя матча (1:1).

В конце первого тайма защитник Мальме Нильсен поразил собственные ворота, но в начале второго тайма шведы сумели отыграть этот мяч благодаря усилиям Розенберга. Больше в этом поединке голов не было забито.

Мальме (Швеция) - Копенгаген (Дания) 1:1

Голы: Розенберг, 55 - Нильсен, 45+5 (в свои ворота).

Мальме: Далин, Бенгтссон, Сафари, Нильсен, Рикс (Ларссон, 46), Левицки, Баширу, Кристиансен (Траустасон, 58), Антонссон (Молинс, 78), Розенберг, Бергет.

Копенгаген: Юнссон, Бьелланд, Нельссон, Варела, Бенгтссон, Стаге, Зека, Фишер (Хольсе, 70), Фальк, Сотериу, Сантос.

Предупреждения: Нильсен, Розенберг, Баширу - Сантос, Зека, Бьелланд, Стаге.