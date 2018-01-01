Лугано - Динамо 0:0 видео обзор матча Лиги Европы
Киевляне увезли одно очко из Швейцарии.
Киевское Динамо на выезде сыграло в нулевую ничью с швейцарским Лугано в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Подопечные Михайличенко создали несколько моментов, но так и не сумели поразить ворота соперника. Примечательно, что на предматчевой разминке травму получил основной голкипер "бело-синих" Денис Бойко.
Смотрите видео обзор матча Лугано - Динамо:
Лугано - Динамо 0:0
Лугано: Бауманн - Яо, Марич, Дапрела, Лаванши - Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Вечеи - Араторе (Дальмонте, 64), Герндт (Холендер, 78), Карлиньос
Динамо: Бущан - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84) - Цыганков, Ж. Родригес (Беседин, 70), Вербич (Де Пена, 88)
Предупреждения: Яо - Кадар, Шабанов
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