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Бойко получил травму перед стартом матча Лиги Европы

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Голкипер киевского Динамо не вышел на поле из-за повреждения.
Денис Бойко
Денис Бойко
instagram.com/king_kong_71/

В четверг, 3-го октября, в Швейцарии состоялся матч между Лугано и киевским Динамо.

В стартовом составе "бело-синих" был заявлен голкипер Денис Бойко, однако когда команды вышли на поле, то вместо него появился Георгий Бущан, а на скамейке запасных сидел Владислав Кучерук.

Позже стало известно, что во время тренировки перед началом поединка Бойко получил травму - футболист приземлился после верхового мяча и подвернул ногу. В месту повреждения сразу же приложили лед, однако выйти на поле Денис не смог.

Напомним, Лугано и Динамо не сумели выявить сильнейшего в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

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Теги: Денис Бойко, Динамо, Динамо Киев, футбол, Лига Европы, Лугано, травма
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