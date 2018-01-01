Бойко получил травму перед стартом матча Лиги Европы

Голкипер киевского Динамо не вышел на поле из-за повреждения.

В четверг, 3-го октября, в Швейцарии состоялся матч между Лугано и киевским Динамо.

В стартовом составе "бело-синих" был заявлен голкипер Денис Бойко, однако когда команды вышли на поле, то вместо него появился Георгий Бущан, а на скамейке запасных сидел Владислав Кучерук.

Позже стало известно, что во время тренировки перед началом поединка Бойко получил травму - футболист приземлился после верхового мяча и подвернул ногу. В месту повреждения сразу же приложили лед, однако выйти на поле Денис не смог.

Напомним, Лугано и Динамо не сумели выявить сильнейшего в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.