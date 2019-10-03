Динамо и Лугано не выявили сильнейшего в матче Лиги Европы

Подопечные Михайличенко не смогли дожать швейцарский клуб.

Виктор Цыганков и Томаш Кендзера ФК Динамо Киев

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Лугано - Динамо 0:0

Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Дапрела, Лаванши — Ловрич, Саббатини, Вечеи — Араторе, Герндт, Карлиньос

Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Ф. Родригес

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Буяльский, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Ж. Родригес, Вербич

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин