Динамо и Лугано не выявили сильнейшего в матче Лиги Европы
Подопечные Михайличенко не смогли дожать швейцарский клуб.
Отчет данного матча появится на сайте в ближайшее время.
Лугано - Динамо 0:0
Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Дапрела, Лаванши — Ловрич, Саббатини, Вечеи — Араторе, Герндт, Карлиньос
Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Ф. Родригес
Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Буяльский, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Ж. Родригес, Вербич
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин
Полная версия правил