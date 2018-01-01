Яремчук - о матче с Александрией: У нас особо моментов не было

Форвард Гента Роман Яремчук прокомментировал завершившийся матч Лиги Европы против Александрии.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук после ничейного матча с Александрией (1:1) поделился своими эмоциями от поединка во Львове.

Читай также: Шаран: Я доволен игрой наших ребят

“У нас в принципе особо много моментов и не было. Считаю, что результат 1:1 закономерен. Я надеюсь, что в Бельгии будет совсем другая игра.

Ничья - тоже результат, все понимают, что мы играли на выезде против неплохой команды. Смотрим вперед с высоко поднятой головой“, - приводит слова Яремчука Football.ua.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Александрия - Гент.