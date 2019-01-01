Шаран: Я доволен игрой наших ребят

Украинский клуб добился исторического результата в Лиге Европы.

Александрия в матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграла вничью с бельгийским Гентом (1:1) и, тем самым, добыла свое первое очко в еврокубковом турнире.

Гости открыли счет в поединке на 6-й минуте встречи, однако Артем Ситало сумел восстановить паритет на 60-й минуте. Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги этого противостояния.

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"Если бы мы раньше сравняли счет - думаю, было бы больше шансов победить сегодня. Но я доволен игрой наших ребят. Часто бывает, что команды раскрываются, бегут вперед и потом пропускают еще. Мы же этого не сделали, а впереди создали много моментов", - передает слова Шарана Football.ua.

Стоит сказать, что матч во Львове посетили 7 588 болельщиков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Гент.