Скандал дня: Матч Дюделанж - Карабах прервали из-за флага сепаратистов

Провокационный инцидент произошел в матче .

В Люксембурге в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Дюделанд принимал азербайджанский Карабах.

Во время второго тайма на стадионе Жози Бартель произошел провокационный инцидент. Как сообщает azerisport.com, после того, как гости забили второй гол, над полем появился дрон, к которому был прикреплен флаг сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха.

Данный флаг вызвал недовольство у игроков гостевой команды и их фанатов, в результате чего главный тренер Карабаха увел своих подопечных с поля, и арбитру пришлось прервать поединок на некоторое время.

На данный момент счет в матче 3:0 в пользу Карабаха.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20, а также турнирные таблицы группового этапа турнира.