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Ференцварош Реброва в большинстве крупно проиграл Лудогорцу

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Подопечные Сергея Реброва не сумели ничего противопоставить своему сопернику.
Игроки Ференцвароша
Игроки Ференцвароша
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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ференцварош принимал Лудогорец.

Гости открыли счет уже на первой минуте матча. Под конец первого тайма Рафаэль Форстер отправил мяч в сетку пушечным ударом со штрафного и удвоил преимущество своей команды.

На 43-й минуте встречи Лудогорец остался в меньшинстве, но это абсолютно не спасло подопечных Сергея Реброва от поражения. Более того, Лудогорец забил третий гол, а отличился во второй раз Форстер, установив окончательный счет - 0:3.

Ференцварош - Лудогорец 0:3
Голы: Лукоки, 1, Форстер, 40, 64.

Ференцварош: Дибус - Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Хайстер - Сигер (Сигневич, 73), Харатин - Зубков (Варга, 80), Исаэль, Нгуен - Боли (Шкварка, 73).

Лудогорец: Илиев - Сисиньо (Икоко, 69), Григоре, Форстер, Недялков - Андрианантенаина, Баджи - Лукоки (Горальски, 57), Марселиньо (Моци, 46), Вандерсон - Кешеру.

Предупреждения: Хайстер - Григоре, Лукоки.

Удаление: Григоре, 43.

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Теги: Ференцварош, Лудогорец, Лига Европы, футбол, результат матча
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