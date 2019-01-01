Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия - Гент 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Украинский клуб добыл свои первые очки в Лиге Европы.

Александрия - Гент
Александрия - Гент
ФК Александрия

Александрия во Львове сыграла вничью с Гентом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок начался с быстрого гола в ворота украинской команды - уже на 6-й минуте матча точный удар вышел у Лорана Депуатра. На 60-й минуте Артем Ситало добил мяч в пустые ворота после продолжительной атаки своей команды и принес Александрии историческое очко в основном раунде Лиги Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия - Гент:

Александрия - Гент 1:1
Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин - Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков.

Гент: Камински - Люстиг, Пластун, Нгаду-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа - Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 88).

Поделись:
Теги: Александрия, Гент, Лига Европы, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь