Лига Европы: Манчестер Юнайтед неожиданно сыграл вничью с АЗ, Порту проиграл Фейеноорду

Завершились первые матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Вашему вниманию результаты завершившихся поединков второго тура группового этапа Лиги Европы.

Подопечные Оле-Гуннара Соульшера на выезде не сумели обыграть АЗ. Кроме того, в первом тайме Манчестер Юнайтед ни разу не сумел нанести удара в створ ворот нидерландской команды.

АЗ Алкмаар - Манчестер Юнайтед 0:0

АЗ: Бизот, Сугавара, Влар, Вюйтенс, Вейндал, де Вит (Хацидьякос, 87), Мидтше, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Боадю

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Рохо, Далот, Линделеф, Уильямс, Гомес, Джеймс (Рашфорд, 63), Мата (Мактомини, 83), Матич, Фред, Гринвуд (Лингард, 77)

Предупреждение: Далот.

Голы Тоорнстры и Рика Карсдорпа позволили Фейеноорду обыграть дома Порту. Игроки португальцев не отличились ни разу.

Фейеноорд - Порту 2:0

Голы: Тоорнстра, 49, Карсдорп, 80.

Фейеноорд: Вермеер - Карсдорп (Геертруида, 85), Боттегин, Ие, Хапс - Тоорнстра, Тапия, Фер - Бергхейс, Синистерра (Нарсинг, 83), Ларссон (Сенеси, 83).

Порту: Маркезин - Манафа, Пепе, Маркано, Теллес - Отавиньо, Урибе, Данилу (Фабиу Силва, 81), Накадзима (Диас, 53) - Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 62).

Предупреждения: Фер, Боттегин, Синистерра.

Рейнджерс сумел выйти вперед в матче с Янг Бойз - Морелос забил “в раздевалку“ на 44-й минуте. Однако Ассале вскоре счет сравнял. А в самой концовке поединка Фасснахт вернул должок, забив “в раздевалку“ уже Рейнджерс.

Янг Бойз - Рейнджерс 2:1

Голы: Ассале, 50, Фасснахт, 90+3 - Морелос, 44.

Янг Бойз: фон Бальмос - Янко, Соренсен, Цесигер, Гарсия - Фасснахт, Эбишер, Лустенбергер, Гаудино (Нгамалеу, 73) - Ассале (Лотомба, 67), Нсаме.

Рейнджерс: Макгрегор - Тавернье, Голдсон, Эландер, Баришич - Дэвис - Арфилд, Джек (Стюарт, 65), Камара, Оджо - Морелос.

Предупреждения: Соренсен, Цесигер - Морелос, Дэвис, Тавернье.

Лишь в компенсированное арбитром время Вулверхэмптон сумел увезти три очка из Турции благодаря голу от Боли.

Бешикташ - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Боли, 90+3

Бешикташ: Кариус, Ребошу, Вида, Дуглас Перейра, Эркин, Ляйич, Уйсал, Токез (Озьякуп, 79), Эль-Ненни, Ленс (Генюль, 84), Ялчин (Найир, 27)

Вулверхэмптон: Патрисиу, Кастро, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью, Саисс, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 62), Невеш, Нету (Траоре, 46), Хименес (Кутроне, 79)

Предупреждения: Токез, Кастро, Озьякуп.

Слован сумел спастись от поражения в поединке против Браги: на 87-й минуте игры Виана забил в свои ворота.

Брага - Слован Братислава 2:2

Голы: Виана, 31, Галено, 63 - Шпорар, 45, Виана, 87 (автогол)

Брага: Эдуарду, Секейра, Бруно Виана, Пабло, Эшгайю, Пальинья, Андре Орта (Новайш, 70), Рикарду Орта (Тринкау, 71), Франсержио (Руй Фонте, 88), Галено, Паулинью

Слован: Грейф, Вернон, Сухоцкий (Даниэл, 80), Абена, Байрич, Рабиу, де Кампс (Любичич, 68), Моха, Хольман (Дражич, 68), Медведев, Шпорар

Предупреждения: Бруно Виана, де Кампс, Сухоцкий, Моха, Паулинью, Рабиу.

Сент-Этьенн сумел набрать первое очко в Лиге Европы, сыграв вничью с обидчиком Александрии - немецким Вольфсбургом. Команды забили два гола за три минуты - на мяч Колодзейчака на 13-й точным ударом ответил Виллиам на 15-й. Больше голов в матче зрители не увидели.

Сент-Этьенн - Вольфсбург 1:1

Голы: Колодзейчак, 13 - Виллиам, 15

Сент-Этьен: Мулен - Дебюши (Мукуди, 60), Салиба, Перрен, Колодзейчак - Юссуф, Мвила - Норден, Хазри (Аби, 86), Амума - Берич (Буанга, 65).

Вольфсбург: Перван - Тиссеран, Брума, Кнохе - Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Руссийон (Штеффен, 83) — Клаус, Брекало (Жоао Виктор, 72) - Вегорст (Нмеча, 60).

Предупреждения: Берич - Арнольд, Брума.

Подопечные Паулу Фонсеки на выезде не сумели обыграть Вольфсберг - австрийский коллектив сумел уйти от поражения.

Вольфсберг - Рома 1:1

Голы: Линдль, 51 - Спинаццола, 27

Вольфсберг: Кофлер, Золльбауэр, Шмитц, Рнич, Новак, Ляйтгеб, Ритцмайер (Верницниг, 90), Шмид, Линдль (Шмербек, 88), Ньянгбо, Вейсман (Шмидт, 81)

Рома: Миранте, Манчини, Фасио, Спинаццола (Коларов, 80), Сантон, Кристанте (Верету, 82), Дзаньоло, Пасторе (Антонуччи, 77), Диавара, Клюйверт, Калинич

Предупреждения: Золльбауэр, Кристанте, Дзаньоло, Диавара, Клюйверт.

Боруссия Менхенгладбах сумела добыть ничью на выезде против Истанбула.

Истанбул - Боруссия М 1:1

Голы: Вишча, 55 – Херманн, 90+1

Истанбул: Гюнок, Карлуш Понк, Клиши, Шкртел, Кайсара, Кахведжи (Топал, 89), Алексич (Окечукву, 46), Текдемир, Вишча, Кривелли (Элиа, 78), Гульбрандсен

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 76), Лайнер, Нойхаус, Закария, Крамер (Херрманн, 64), Тюрам, Плеа (Раффаэл, 46), Эмболо

Предупреждения: Шкртел, Кайсара, Эмболо, Эльведи, Крамер, Херрманн, Гульбрандсен.

Эспаньол открыл счет в матче с ЦСКА на 64-й минуте – к радости китайских болельщиков отличился Ву Лей. Второй мяч Виктор Кампусано забил уже на 90+5 минуте.

ЦСКА - Эспаньол 0:2

Голы: Ву Лей, 64, Кампусано, 90+5

ЦСКА: Акинфеев - Сарлия, Дивеев (Гогуа, 46), Магнуссон - Ахметов (Бийол, 76) - Марио Фернандес, Влашич, Быстрович, Кучаев (Обляков, 87) - Чалов.

Эспаньол: Диего Лопес - Коршиа, Давид Лопес, Калеро, Педроса - Виктор Санчес, Рока, Гранеро (Пол Лосано, 90) - Ву Лей (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22), Варгас.

Предупреждения: Фернандес, Обляков, Бийол – Пьятти, Гранеро, Ву Лей.