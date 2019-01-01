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Александрия завоевала свои первые очки в Лиге Европы

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Подопечные Шарана впервые сыграли вничью в групповом этапе ЛЧ.
Александрия завоевала свои первые очки в Лиге Европы

Александрия сыграла вничью 1:1 с Гентом в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок начался с быстрого гола в ворота украинской команды - уже на 6-й минуте матча точный удар вышел у Лорана Депуатра.

Ближе к средине первого тайма мандраж у игроков Александрии прошел и команда Шарана стала все увереннее атаковать, тогда как Гент перешел на игру на контратаках. Моменты были у обеих команд, но забить удалось лишь хозяевам. На 60-й минуте Артем Ситало добил мяч в пустые ворота после продолжительной атаки своей команды и принес ничью Александрии.

Отметим, что весь матч на поле провел украинский защитник Гента Игорь Пластун. Еще один украинец Роман Яремчук был заменен на 89-й минуте.

Александрия добыла первое историческое очко в основном раунде Лиги Европы. В третьем туре 24 октября Александрия на выезде сыграет против Сент-Этьенна.

Александрия — Гент 1:1
Голы: Ситало, 60 — Депуатр, 6

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин — Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков.

Гент: Камински — Люстиг, Пластун, Нгаду-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 88).

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Теги: Александрия, Лига Европы
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