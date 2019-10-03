Гол Ситало, который помог Александрии сравнять счет в матче против Гента
Украинский клуб вырвал ничью в матче против бельгийского Гента.
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия во Львове принимала бельгийский Гент.
Нападающий Александрии Артем Ситало в поединке против бельгийцев сумел отметиться забитым голом, сыграв на добивании после хлесткого удара Ковальца.
Стоит сказать, что благодаря этому голу подопечные Шарана сравняли счет в поединке.
Напомним, матч Александрия - Гент завершился вничью, что принесло украинскому клубу первые очки в Лиге Европы.
Полная версия правил