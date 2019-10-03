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Гол Ситало, который помог Александрии сравнять счет в матче против Гента

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Украинский клуб вырвал ничью в матче против бельгийского Гента.

Артем Ситало забил гол в ворота Гента
Артем Ситало забил гол в ворота Гента
ФК Александрия

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия во Львове принимала бельгийский Гент.

Нападающий Александрии Артем Ситало в поединке против бельгийцев сумел отметиться забитым голом, сыграв на добивании после хлесткого удара Ковальца.

Стоит сказать, что благодаря этому голу подопечные Шарана сравняли счет в поединке.

Напомним, матч Александрия - Гент завершился вничью, что принесло украинскому клубу первые очки в Лиге Европы.

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Теги: Лига Европы, Александрия
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