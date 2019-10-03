Астана - Партизан 1:2 видео голов и обзор матча
Казахстанский клуб на своем поле проиграл сербскому коллективу.
Казахстанская Астана под руководством Романа Григорчука проиграла сербскому Партизану в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Подопечные украинского специалиста дважды пропустили, однако один мяч все же сумели отыграть.
Смотрите видео голов и обзор матча Астана - Партизан:
Астана (Казахстан) - Партизан (Сербия) 1:2
Голы: Сигурйонссон, 85 - Садик, 28, 73.
Астана: Эрич - Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шимунович, Шомко - Бейсебеков (Янга, 79), Перцух, Сигурйонссон, Маевский, Ротарю - Хижниченко (Муртазаев, 46).
Партизан: Стойкович - Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич - Сума (Шчекич, 66), Натхо, Здьелар, Тошич (Маркович, 77) - Асано (Брежанчич, 79), Садик.
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