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Астана - Партизан 1:2 видео голов и обзор матча

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Казахстанский клуб на своем поле проиграл сербскому коллективу.

Астана - Партизан: видео голов
Астана - Партизан: видео голов
twitter.com/fc_astana

Казахстанская Астана под руководством Романа Григорчука проиграла сербскому Партизану в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Подопечные украинского специалиста дважды пропустили, однако один мяч все же сумели отыграть.

Смотрите видео голов и обзор матча Астана - Партизан:

Астана (Казахстан) - Партизан (Сербия) 1:2
Голы: Сигурйонссон, 85 - Садик, 28, 73.

Астана: Эрич - Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шимунович, Шомко - Бейсебеков (Янга, 79), Перцух, Сигурйонссон, Маевский, Ротарю - Хижниченко (Муртазаев, 46).

Партизан: Стойкович - Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич - Сума (Шчекич, 66), Натхо, Здьелар, Тошич (Маркович, 77) - Асано (Брежанчич, 79), Садик.

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Теги: Астана, Партизан, Лига Европы, футбол, видео голов, обзор матча
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