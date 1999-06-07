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Родригес, Шабанов и Шепелев - в стартовом составе Динамо на матч с Лугано

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Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.
Жерсон Родригес разминается перед матчем с Лугано
Жерсон Родригес разминается перед матчем с Лугано
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо и швейцарский Лугано объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 3-го октября, в Санкт-Галлене.

Отметим, что наставник “бело-синих“ Алексей Михайличенко особо не экспериментировал с составом, правда сделал ставку на Жерсона Родригеса, оставив в запасе Франа Соля и Артема Беседина. Также в стартовый состав киевлян вернулся Владимир Шепелев.

Лугано: Бауманн - Яо, Марич, Дапрела, Лаванши - Ловрич, Саббатини, Вечеи - Араторе, Герндт, Карлиньос

Запасные: Да Коста, Кечкеш, Холендер, Боттани, Кустодио, Дальмонте, Ф. Родригес

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Ж. Родригес, Вербич

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин

Напомним, онлайн трансляция матча Лугано - Динамо будет доступна на нашем сайте, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Лига Европы, Динамо, Динамо Киев, Лугано, футбол, состав, стартовый состав
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