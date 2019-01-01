Астана под руководством Григорчука потерпела поражение от Партизана

Казахстанский клуб не сумел справиться с сербским коллективом.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Астана из Казахстана на своем поле принимала сербский Партизан.

Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука уступила “черно-белым“ со счетом 1:2. Отметим, что автор дубля в стане Партизана Умар Садик забил и третий гол в ворота Астаны, но его не засчитали из-за офсайда.

Астана (Казахстан) - Партизан (Сербия) 1:2

Голы: Сигурйонссон, 85 - Садик, 28, 73.

Астана: Эрич - Рукавина, Томашевич (Постников, 15), Шимунович, Шомко - Бейсебеков (Янга, 79), Перцух, Сигурйонссон, Маевский, Ротарю - Хижниченко (Муртазаев, 46).

Партизан: Стойкович - Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич - Сума (Шчекич, 66), Натхо, Здьелар, Тошич (Маркович, 77) - Асано (Брежанчич, 79), Садик.