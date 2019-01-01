Яремчук и Пластун - в стартовом составе Гента на матч против Александрии
Сегодня, 3-го октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и бельгийским Гентом.
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Обе команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок. Стоит отметить, что в составе бельгийской команды в основу попал форвард сборной Украины Роман Яремчук, а также украинский защитник Игорь Пластун, участие которого было под вопросом из-за недавнего перелома носа.
Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Банада, Ковалец, Гречишкин - Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.
Гент: Каминьски - Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре - Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа - Депуатр, Яремчук.
Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Гент, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Вашему вниманию также анонс и прогноз на этот поединок.
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